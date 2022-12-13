ماذا علقت الخارجية الأميركية على استشهاد الفتاة زكارنة؟





وأعربت الإدارة الأميركية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، عن خالص التعازي لأسرة زكارنة، داعياً إلى المحاسبة بعد إعلان جيش الاحتلال بأنها استشهادها عن طريق الخطأ.



وقال برايس: "نعرب عن خالص تعازينا لأسرة جنى زكارنة، الفتاة الشابة التي قتلت.. إنه حادث مفجع في أي وقت تسمع فيه مقتل مدني في هذه الأنواع من العمليات العسكرية".



وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ما حدث. ونأمل أن نرى مساءلة في هذه الحالة"، مشيرا إلى أن "موت زكانة المأساوي يأتي في سياق العنف المتصاعد في الضفة الغربية الذي لاحظناه ونأسف عليه"، وفق تعبيره.





وتابع: "هناك زيادة مقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك إصابات العديد من الأطفال ووفاة المراهقة الفلسطينية الآن".



وجدد برايس التأكيد على "ضرورة قيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لتهدئة الوضع، ولمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

رام الله - دنيا الوطنعلقت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتاة جنى زكارنة (16 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، الليلة قبل الماضية.