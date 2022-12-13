دولي

تعاون "غير مسبوق".. واشنطن وسول وطوكيو تؤكد التزامها بمواجهة نووي كوريا الشمالية

تعاون "غير مسبوق".. واشنطن وسول وطوكيو تؤكد التزامها بمواجهة نووي كوريا الشمالية
مبعوثو الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية خلال لقائهم بالعاصمة الإندونيسية
رام الله - دنيا الوطن
عقد المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم اجتماعاً، مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي بسفارة واشنطن في جاكرتا، حول الملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان بيونغ يانغ عن حالة التأهب.

وأفادت الخارجية الكورية الجنوبية بأن الاجتماع خلص إلى اتفاق على مواصلة التعاون، من أجل موقف موحد من التهديدات الكورية الشمالية.

بدوره، قال المبعوث الأميركي إن "سلوك بيونغ يانغ يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية للمنطقة وخارجها"، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

كما أعلن المبعوث الكوري الجنوبي كيم غون أن بلاده، والولايات المتحدة واليابان، قررت التنسيق فيما بينها لتنفيذ العقوبات الدولية وسدّ ما يتخللها من ثغرات.

من جهته، أكد المبعوث الياباني تاكيهيرو فونا كوشي أن التعاون الأمني بين الدول الثلاث ارتفع لمستوى "غيرِ مسبوق".

ويأتي هذا الاجتماع مع تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت بيونغ يانغ، الثلاثاء الماضي، عن حالة تأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، كما أمرت وحداتها العسكرية بإطلاق أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية رداً على مناورات أميركية كورية جنوبية في منطقة حدودية.

وفي المقابل، وصفت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية للقذائف بأنه "انتهاك لاتفاقية 2018 بين البلدين للحد من التوتر".

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