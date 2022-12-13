بعد تهديد معسكر لبيد.. تأجيل التصويت على اختيار رئيس (كنيست) إلى اليوم

وفق ما نقل موقع (تايمز أوف إسرائيل).

رام الله - دنيا الوطناتفقت الحكومتان المنتهية ولايتها والقادمة في إسرائيل، على تأجيل التصويت الحاسم لمنصب رئيس (كنيست) الجديد ليوم واحد ونقله إلى اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً.وتم التوصل إلى الاتفاق بعد الخلاف بين الجانبين حول الجدول الزمني وبعد أن هددت الحكومة المنتهية ولايتها باستخدام العرقلة البرلمانية.ولم يتضح ما إذا كانت محاولات المماطلة السياسية ستحدث يوم الثلاثاء،ومن المقرر أن يحل عضو (كنيست) من حزب (ليكود) ياريف ليفين محل رئيس (كنيست) الحالي، ميكي ليفي من (هناك مستقبل)، في أعقاب طلب من أعضاء (كنيست) الـ 64 المفترضين في الائتلاف القادم لإجراء التغيير.يتحكم رئيس (كنيست) في جدول الأعمال التشريعي في الهيئة الكاملة؛ لذلك فإن تنصيب رئيس موالٍ لـ (كنيست) هو شرط أساسي مسبق لخطط زعيم (ليكود)، بنيامين نتنياهو للدفع بعدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو حكومة جديدة يأمل في قيادتها.من بين أمور أخرى، يريد الائتلاف القادم أن يغير بشكل عاجل قانون أساس لتمهيد الطريق لزعيم (شاس)، أرييه درعي ليصبح وزيرا، وذلك على الرغم من الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يشغل درعي وزارة المالية.في محاولة لإحباط هذه العملية، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، إن حزبه سيسعى إلى منع أربعة نواب من التصويت على مشروع القانون، مما سيمنع الائتلاف القادم من تحقيق الأغلبية.وينظر (شاس) إلى مشروع القانون الخاص بإفساح الطريق أمام درعي في الحكومة، كشرط مسبق للانضمام إلى حكومة زعيم (ليكود)، بنيامين نتنياهو.لكن لبيد قال يوم الثلاثاء، إن درعي ونتنياهو واثنين آخرين من نواب (ليكود) لديهم "تضارب خطير في المصالح" بسبب لوائح الاتهام الجنائية ضدهم، وبالتالي يجب منعهم من قبل الفريق القانوني في (كنيست) القانونيين من التصويت على هذه المسألة.