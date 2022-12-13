إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل "اقتحام فاشل" للجيش في نابلس





وأضافت: بأن قوات الجيش داهمت الأسبوع الماضي، "حي القصبة" إثر معلومات استخبارية عن المنزل الذي يفترض أن يتواجد فيه الفلسطينيان من مجموعة "عرين الأسود".





وتابعت: "عندما وصلوا إلى المكان، اكتشفوا أنهم تمكنا من الانسحاب، وعادوا بأيدي فارغة".



وقُتل الرقيب باروخ، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في 12 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مدينة نابلس.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل "اقتحام فاشل" لجيش الاحتلال في نابلس، شمال الضفة الغربية.ووفق إذاعة الجيش، فإن جيش الاحتلال فشل في اعتقال منفذي عملية قتل الرقيب عيدو باروخ، وذلك خلال "نشاط عسكري فاشل"، في مدينة نابلس.وفي التفاصيل أفادت الصحفية، دورون كدوش، بأن عملية الجيش التي فشلت في قلب "حي القصبة" بنابلس، كانت من أجل اعتقال المسلحين الذين قتلوا الرقيب عيدو باروخ.