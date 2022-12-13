شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل "اقتحام فاشل" للجيش في نابلس

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل "اقتحام فاشل" للجيش في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل "اقتحام فاشل" لجيش الاحتلال في نابلس، شمال الضفة الغربية.

ووفق إذاعة الجيش، فإن جيش الاحتلال فشل في اعتقال منفذي عملية قتل الرقيب عيدو باروخ، وذلك خلال "نشاط عسكري فاشل"، في مدينة نابلس.

وفي التفاصيل أفادت الصحفية، دورون كدوش، بأن عملية الجيش التي فشلت في قلب "حي القصبة" بنابلس، كانت من أجل اعتقال المسلحين الذين قتلوا الرقيب عيدو باروخ.

وأضافت: بأن قوات الجيش داهمت الأسبوع الماضي، "حي القصبة" إثر معلومات استخبارية عن المنزل الذي يفترض أن يتواجد فيه الفلسطينيان من مجموعة "عرين الأسود".

وتابعت: "عندما وصلوا إلى المكان، اكتشفوا أنهم تمكنا من الانسحاب، وعادوا بأيدي فارغة".

وقُتل الرقيب باروخ، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في 12 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مدينة نابلس.

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