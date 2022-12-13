شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم، باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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