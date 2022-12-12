رئيس الوزراء: علينا أن نستخدم التكنولوجيا لخدمة مشروعنا الوطني والقفز بخطوات جريئة للحاق بالعالم









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "الاحتلال الذي لا يريد لنا التطور في شبكات الاتصالات نحو الجيل الرابع والخامس يريد لنا أن نكون شعبا بطيئا فقيرا ومفتت الجغرافيا، ويعمل على برنامج ممنهج لتدمير إمكانية دولة فلسطين، سنقوم بمقاومته بكل ما نستطيع، وعلى رأس ذلك هذا القطاع الخاص عبر التكنولوجيا، لتصبح فلسطين في مصافي الدول المتقدمة كبلد سريع ومتطور متصل مع العالم".وتابع اشتية: "الاحتلال اليوم يعمل بشكل رقمي عبر الطائرات المسيرة والتطبيقات والرقائق وببصمة العين، ولننتصر عليه يجب أن نواجهه بشكل رقمي أيضا".وأضاف رئيس الوزراء: "علينا أن نستخدم التكنولوجيا لخدمة مشروعنا، وعلينا القفز بخطوات جريئة للحاق بالعالم، والخروج للعالمية بالتشابك مع العالم في التخطيط والتطوير والمشاريع المشتركة".جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتك 2022 في نسخته الثامنة عشر، اليوم الاثنين برام الله.وأضاف اشتية: "قامت الحكومة بإنشاء جامعة نابلس للتدريب والتعليم المهني والتقني، وكذلك إنشاء أكاديمية فلسطين للبرمجة، حيث تم تخريج ثلاثة أفواج، وسنعلن عن تدريب 6 آلاف خريج جامعي وإعادة صياغة مهاراتهم ومقدراتهم بما يؤهلهم لدخول سوق العمل، وستكون الدفعة القادمة 1000 متدرب".وتابع رئيس الوزراء: "قانون تشجيع الاستثمار يغطي كافة القطاعات، ويمنح الامتيازات الضريبية لأي مستثمر في فلسطين، ومن أجل دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات هناك 40 مليون دولار وافقنا عليها لتقديم مساعدات ومنح عبر البنك الدولي لهذا القطاع".وقال اشتية: "خلال أيام سوف تطلق الحكومة الدفعات الالكترونية من أجل تسريع الدفعات، ولتكون أيضا أداة من أدوات مكافحة الفساد".