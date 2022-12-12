(حماس): السنوار يلقي كلمة في مهرجان الانطلاقة الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء الإثنين، أنه سيتخلل مهرجان ذكرى انطلاقة الحركة الـ 35، كلمة لرئيس مكتبها في قطاع غزة يحيى السنوار.وقال قاسم في تصريح مقتضب: إن "جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم على موعد مع كلمة قائد حركة حماس في قطاع غزة الأخ يحيى السنوار".الجدير بالذكر، أن حركة حماس في قطاع غزة تستعد لحفل مهرجان مركزي في ذكرى انطلاقتها الـ 35 في ساحة الكتيبة في مدينة غزة يوم الأربعاء المقبل.