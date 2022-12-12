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الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث الأردن وتركيا، الإثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة جيشي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، لسفير أنقرة لدى المملكة إسماعيل آراماز، في مكتبه بمقر القيادة العامة، وفق بيان للجيش على موقعه الرسمي.

وذكر البيان، أن اللواء الحنيطي بحث مع آراماز "أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين".

وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره عدد من كبار ضباط الجيش الأردني، وفق وكالة (الأناضول). 

ويرتبط الأردن وتركيا بعدد من الاتفاقيات في المجال العسكري، وتشمل تبادل تدريب الضباط، والتدريبات المشتركة.

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