عربي

العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة

العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صوّت مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، بالإجماع لصالح برنامج عمل الحكومة التي منحها البرلمان الثقة في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وشهدت الجلسة، وفق البيان، مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وتأكيد الالتزام به من جانب الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات.

وأكد السوداني خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة، وفق وكالة (الأناضول). 

وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر، بداية من غد الثلاثاء، ليتم بعدها تقييم أدائهم وفق ما جرى تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي.

فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظون والمستشارون ستة أشهر يتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، وفق البيان.

وما أقره مجلس الوزراء الإثنين هو برنامج عمل حكومي مفصل، بينما صوّت مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي لصالح خطوط عريضة للبرنامج الحكومي ومنح الثقة لحكومة السوداني.

وشكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران والتي تمكنت من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقف محاولاته لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" والانسحاب من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي.

أخبار ذات صلة

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

مقتل جنديين يمنيين أثناء مرافقة موكب أممي شرقي اليمن

مقتل جنديين يمنيين أثناء مرافقة موكب أممي شرقي اليمن

تفاصيل لقاء بن سلمان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

تفاصيل لقاء بن سلمان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

أمين عام &#34;التعاون الإسلامي&#34; يهنئ المغرب عقب فوزها على البرتغال

أمين عام "التعاون الإسلامي" يهنئ المغرب عقب فوزها على البرتغال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء: علينا أن نستخدم التكنولوجيا لخدمة مشروعنا الوطني والقفز بخطوات جريئة للحاق بالعالم

رئيس الوزراء: علينا أن نستخدم التكنولوجيا لخدمة مشروعنا الوطني والقفز بخطوات جريئة للحاق بالعالم

(حماس): السنوار يلقي كلمة في مهرجان الانطلاقة الأربعاء

(حماس): السنوار يلقي كلمة في مهرجان الانطلاقة الأربعاء

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيدة الطفلة &#34;زكارنة&#34;

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيدة الطفلة "زكارنة"

&#34;الخارجية&#34; تحذر من إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تحذر من إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

منوعات

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

رسالة غامضة من سيمون تثير الجدل على مواقع التواصل

رسالة غامضة من سيمون تثير الجدل على مواقع التواصل

بالصور.. مطرب مهرجانات يعلن عودته للغناء بعد اعتزاله

بالصور.. مطرب مهرجانات يعلن عودته للغناء بعد اعتزاله

&#34;شوفت سيدنا محمد في اليقظة وليس في المنام&#34;.. فنانة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

"شوفت سيدنا محمد في اليقظة وليس في المنام".. فنانة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

بالصور.. أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية

بالصور.. أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

شاهد.. طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً

شاهد.. طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً

بالصور.. نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

بالصور.. نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

شاهد.. مَن هو الشاعر الذي طلب من إليسا الاعتزال؟

شاهد.. مَن هو الشاعر الذي طلب من إليسا الاعتزال؟

عربي

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة

العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن