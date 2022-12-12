شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يقرر البدء بإجراءات إصدار "جواز السفر البيومتري" لسكان القطاع

مجلس الوزراء يقرر البدء بإجراءات إصدار "جواز السفر البيومتري" لسكان القطاع
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء يوم الإثنين، رزمة من القرارات الجديدة، من بينها: مباشرة العمل بإجراءات إصدار جوازات السفر البيومتري لأهلنا في قطاع غزة.

وصادق المجلس على اعتماد الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالرقابة على تعليمات العمل الإلزامي الفني في عدة مجالات للمحافظة على السلامة العامة، والمصادقة على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع صيانة المدارس في عدة محافظات.

وقرر إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية للوازم والخدمات غير الاستشارية، كما والمصادقة على التشكيلة الحكومية الممثلة لجهات الاختصاص في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات واستكمال اعتماد أعضاء الهيئة من القطاع الخاص.

وقال المجلس: "تمت المصادقة على عدد من طلبات التقاعد المقدمة من الجهات الحكومية وفق القانون وبناء على طلبهمن بالإضافة إلى الموافقة على طلبات عدد من الشركات غير الربحية الممولة من المانحين".

كما صادق على تكليف وزارة الداخلية لدراسة احتياجات المقرات الأمنية في محافظة أريحا والأغوار.

في السياق، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، مساء الإثنين، إن بن غفير ولا غيره ممن يعتنقون أفكاره العنصرية لن يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة وإصرار شعبنا على بلوغ أهدافه بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة والمتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس.

وأضاف رئيس الوزراء، حول التصريحات العدوانية والعنصرية التي صدرت عن إيتمار بن غفير المرشح لتولي إحدى الوزارات في حكومة نتنياهو، والتي هدد فيها بارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا والمس بالمشروع الوطني والسلطة، التي جاءت عبر تضحيات جسام على مدى سنوات النضال الطويلة، أن السلطة الوطنية أنشئت لتكون الأساس للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة من دول العالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، وهي ليست هبة، أو منّة من أحد.

ورحب مجلس الوزراء بإعلان الرياض الذي صدر في ختام قمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس محمود عباس، والذي ركز بدوره، على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط.

وثمّن مواقف وجهود المملكة العربية السعودية الراسخة والثابتة في دعم الحق الفلسطيني، كما ثمّن مواقف جمهورية الصين والرئيس شي جين بينغ التاريخية، الداعمة للشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.

كما ورحب رئيس الوزراء بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكن، التي قال فيها إن الإدارة الأميركية تعارض أية أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل الاستيطان، أو تغيير الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء، مطالبا الإدارة الأميركية بالخروج من دائرة التصريحات، واتخاذ إجراءت فعلية تحمي حل الدولتين الذي تؤمن به، بما يشمل الإيفاء بوعودها، وإلزام الاحتلال بتطبيق قرار مجلس الأمن (2334) المُتعلق بوقف الاستيطان.

وطالب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال في النزاعات المسلحة، التي تزور المنطقة الأسبوع الجاري، بالتوصية بوضع إسرائيل على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي وتقتل الأطفال.

وقال إن إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تتصدر القائمة السوداء (قائمة العار) بسبب ارتكابها انتهاكات غير مسبوقة ضد أطفال فلسطين من القتل والاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 2200 طفل فلسطيني من العام 2000 وحتى العام 2022، وفجر اليوم قتلت الطفلة جنى زكارنة بدم بارد برصاص قناص إسرائيلي. 

وعبر عن التقدير لجهود الجامعة العربية المبذولة لعقد مؤتمر خاص بالقدس لمناقشة أوضاع المدينة المقدسة، والتحديات التي تواجهها؛ مع تصاعد سياسات التهويد، والأسرلة، وانتهاك المقدسات الإسلامية، والمسيحية فيها، حيث سيعقد المؤتمر في القاهرة في الثاني عشر من شباط المقبل؛ والذي سيعمل على تعزيز صمود سكان المدينة المقدسة؛ في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والسياحة، والثقافة، والشباب، والمرأة.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم حزمة مشاريع لوزارة التربية والتعليم واحتياجات الأجهزة الأمنية، وتفعيل مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالة مجموعة قوانين للرئيس منها تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وتنظيم عمل المتاحف، كما يناقش تقارير أمنية ومالية وصحية وقضية التمكين الاقتصادي وبرامج مختلفة.



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