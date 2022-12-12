شؤون فلسطينية

غزة: الهيئة المستقلة تُدين فرض الشرطة قيودًا على الاجتماعات العامة

غزة: الهيئة المستقلة تُدين فرض الشرطة قيودًا على الاجتماعات العامة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، فرض الشرطة في قطاع غزة قيود على الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، والذي على إثره طالبت عدة مؤسسات أهلية بوقف فعالياتها ولقاءاتها.

ورأت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الإثنين، أن هذه القرارات تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك للمساءلة القانونية.

وقالت "الهيئة المستقلة" إنها تابعت منع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الاستمرار في فعاليته الاحتفالية التي أقامها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأحد.

كما وأشارت إلى أن أجهزة الشرطة بغزة سبق وطالبت الهيئة المستقلة بإنهاء فعاليتها الحقوقية بتاريخ 8/12/2022 لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، إلا أنها تمكنت فيما بعد من استكمالها، كما سبق وأن تعرضت مؤسسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتاريخ 29/11/2022، للمنع ذاته خلال إقامة ورشة عمل في مطعم سيدار بغزة.

اقرأ إيضًا.. غزة: "الميزان" يستنكر بشدة تدخل الشرطة ومنع فقرات من احتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

كما وأكدت الهيئة المستقلة أنها تنظر بخطورة إلى القيود التي تفرضها الشرطة في قطاع غزة دون مراعاة المعايير والإجراءات القانونية المكفولة في القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان، داعية المؤسسات الأهلية للتقدم إليها بشكاوى حال تعرضها لانتهاكات تتعلق بحرية عملها، ومن بينها الحق في التجمع السلمي.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يجدد قرار منع السفر بحق الناشط زغير والمختص الهدمي

الاحتلال يجدد قرار منع السفر بحق الناشط زغير والمختص الهدمي

مجلس الوزراء يقرر البدء بإجراءات إصدار &#34;جواز السفر البيومتري&#34; لسكان القطاع

مجلس الوزراء يقرر البدء بإجراءات إصدار "جواز السفر البيومتري" لسكان القطاع

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

هنية: متمسكون بإعلان الجزائر وبالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي

هنية: متمسكون بإعلان الجزائر وبالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي

الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن جريمة قتل الطفلة &#34;زكارنة&#34;

الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن جريمة قتل الطفلة "زكارنة"

الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين

الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المتهم &#34;مصبح&#34; عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المتهم "مصبح" عشرة أيام لتسليم نفسه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيدة الطفلة &#34;زكارنة&#34;

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيدة الطفلة "زكارنة"

&#34;الخارجية&#34; تحذر من إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تحذر من إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بالقنصل البريطاني العام

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بالقنصل البريطاني العام

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الأغوار

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الأغوار

منوعات

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

رسالة غامضة من سيمون تثير الجدل على مواقع التواصل

رسالة غامضة من سيمون تثير الجدل على مواقع التواصل

بالصور.. مطرب مهرجانات يعلن عودته للغناء بعد اعتزاله

بالصور.. مطرب مهرجانات يعلن عودته للغناء بعد اعتزاله

&#34;شوفت سيدنا محمد في اليقظة وليس في المنام&#34;.. فنانة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

"شوفت سيدنا محمد في اليقظة وليس في المنام".. فنانة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

بالصور.. أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية

بالصور.. أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

شاهد.. طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً

شاهد.. طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً

بالصور.. نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

بالصور.. نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

شاهد.. مَن هو الشاعر الذي طلب من إليسا الاعتزال؟

شاهد.. مَن هو الشاعر الذي طلب من إليسا الاعتزال؟

عربي

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب