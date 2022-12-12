غزة: الهيئة المستقلة تُدين فرض الشرطة قيودًا على الاجتماعات العامة
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، فرض الشرطة في قطاع غزة قيود على الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، والذي على إثره طالبت عدة مؤسسات أهلية بوقف فعالياتها ولقاءاتها.
ورأت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الإثنين، أن هذه القرارات تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك للمساءلة القانونية.
وقالت "الهيئة المستقلة" إنها تابعت منع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الاستمرار في فعاليته الاحتفالية التي أقامها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأحد.
كما وأشارت إلى أن أجهزة الشرطة بغزة سبق وطالبت الهيئة المستقلة بإنهاء فعاليتها الحقوقية بتاريخ 8/12/2022 لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، إلا أنها تمكنت فيما بعد من استكمالها، كما سبق وأن تعرضت مؤسسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتاريخ 29/11/2022، للمنع ذاته خلال إقامة ورشة عمل في مطعم سيدار بغزة.
اقرأ إيضًا.. غزة: "الميزان" يستنكر بشدة تدخل الشرطة ومنع فقرات من احتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
كما وأكدت الهيئة المستقلة أنها تنظر بخطورة إلى القيود التي تفرضها الشرطة في قطاع غزة دون مراعاة المعايير والإجراءات القانونية المكفولة في القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان، داعية المؤسسات الأهلية للتقدم إليها بشكاوى حال تعرضها لانتهاكات تتعلق بحرية عملها، ومن بينها الحق في التجمع السلمي.
التعليقات