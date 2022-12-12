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دولي

نتنياهو يشن هجومًا على لبيد بسبب "التمرد"

نتنياهو يشن هجومًا على لبيد بسبب "التمرد"
نتنياهو ولبيد
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف مؤخرًا بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، سابقه في المنصب يائير لبيد، لاعتراضه على الحكومة التي يقوم بتشكيلها هذه الفترة.  

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو هاجم لبيد بالقول: إن "الحكومة المنتهية ولايتها التي فقدت ثقة الشعب، ليست مستعدة لقبول نتائج الانتخابات".

وأضاف نتنياهو: "كما وتشن حكومة لبيد السابقة، حملة تحريض وفتنة وتمرد ضد الحكومة بقيادتي، والتي حصلت على تفويض واضح من الشعب لتنفيذ السياسات اليمينية".

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