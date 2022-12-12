شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرئيلي، مساء اليوم الإثنين، قرى وخرب خلة المي، والديرات، والرفعية، وأم الشقحان، ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال صورت عددا من المنشآت في المنطقة، وأغلقت مداخل قرية أم الشقحان بالسواتر الترابية، وفق وكالة (وفا). 

من جانبه، قال رئيس مجلس تجمع قرى خلة المي مجدي العدرة،  إن مداهمة وتفتيش المنازل وتصويرها وإغلاق الطرق يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، بهدف تشديد الخناق عليهم لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم لصالح توسيع مستوطنات جنوب الخليل.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يجدد قرار منع السفر بحق الناشط زغير والمختص الهدمي

الاحتلال يجدد قرار منع السفر بحق الناشط زغير والمختص الهدمي

مجلس الوزراء يقرر البدء بإجراءات إصدار &#34;جواز السفر البيومتري&#34; لسكان القطاع

مجلس الوزراء يقرر البدء بإجراءات إصدار "جواز السفر البيومتري" لسكان القطاع

غزة: الهيئة المستقلة تُدين فرض الشرطة قيودًا على الاجتماعات العامة

غزة: الهيئة المستقلة تُدين فرض الشرطة قيودًا على الاجتماعات العامة

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

هنية: متمسكون بإعلان الجزائر وبالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي

هنية: متمسكون بإعلان الجزائر وبالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي

الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن جريمة قتل الطفلة &#34;زكارنة&#34;

الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن جريمة قتل الطفلة "زكارنة"

الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين

الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع الحكومة الإسرائيلية

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيدة الطفلة &#34;زكارنة&#34;

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيدة الطفلة "زكارنة"

&#34;الخارجية&#34; تحذر من إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تحذر من إغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

الخليل: الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقًا فرعية بالسواتر الترابية

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بالقنصل البريطاني العام

تفاصيل لقاء الوزير المالكي بالقنصل البريطاني العام

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الأغوار

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الأغوار

منوعات

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

رسالة غامضة من سيمون تثير الجدل على مواقع التواصل

رسالة غامضة من سيمون تثير الجدل على مواقع التواصل

بالصور.. مطرب مهرجانات يعلن عودته للغناء بعد اعتزاله

بالصور.. مطرب مهرجانات يعلن عودته للغناء بعد اعتزاله

&#34;شوفت سيدنا محمد في اليقظة وليس في المنام&#34;.. فنانة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

"شوفت سيدنا محمد في اليقظة وليس في المنام".. فنانة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

بالصور.. أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية

بالصور.. أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

شاهد.. طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً

شاهد.. طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً

بالصور.. نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

بالصور.. نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

شاهد.. مَن هو الشاعر الذي طلب من إليسا الاعتزال؟

شاهد.. مَن هو الشاعر الذي طلب من إليسا الاعتزال؟

عربي

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب