انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس تنطلق يوم غدٍ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس يوم غد الثلاثاء.وبينت اللجنة، في بيانها، مساء اليوم الإثنين، أن صناديق الاقتراع تفتح أمام 388 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، لانتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية من أصل 27 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.وأجريت انتخابات في غرف محافظتي أريحا والأغوار، وبيت لحم، وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.وبينت اللجنة أنه سيتم استكمال العملية الانتخابية في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة القدس حسب الجدول الزمني المحدد.