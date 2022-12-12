تفاصيل لقاء الوزير المالكي بالقنصل البريطاني العام





ومن جهتها، أشارت كورنر إلى زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والأمم المتحدة اللورد أحمد القادمة إلى فلسطين.





كما وأكدت على ضرورة إعادة تفعيل التعاونات الاستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والسياسي لما في ذلك من انعكاس على عمق العلاقات الفلسطينية البريطانية.



وفي نهاية اللقاء، جدد القنصل البريطاني التأكيد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية مؤكدة على عزم المملكة المتحدة إبقاء سفارتها في تل أبيب وعدم نقلها إلى القدس على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.



وحضر الاجتماع من مكتب الوزير سكرتير ثالث ميرا قطاطو وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من وحدة الإعلام.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي،بالقنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، الإثنين، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، وذلك بحضور وكيل الوزارة أمل جادو شكعة.وفي بداية اللقاء، رحب الوزير المالكي بالقنصل كورنر وأطلعها على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية المحلية والعالمية مستعرضا نتائج أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عُقدت مؤخراً في مدينة الرياض خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي جائت عقب توقيع 20 دولة عربية على مبادرة الحزام والطريق الصينية.كما وحذر من إمكانية إعلان بنيامين نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم كلًا من ممثلي اليمين العنصري والمتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، التي تعتبر تصريحاتهم الجدلية مؤخرا مؤشرا واضحا لتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينيين، مما يستعدي اتخاذ تدابير وقرارات وقائية من المجتمع الدولي، خاصة المملكة المتحدة، للتصدي لهذه السياسات.كما وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية ما بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، حيث شكرالوزير المالكي، المملكة المتحدة على الدعم الذي تقدمه لـ(أونروا) والجهد التي تبذله في سبيل تطوير العلاقات الثنائية.