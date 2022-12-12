جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

رام الله - دنيا الوطناقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.ووفق مصادر محلية، فإن عشرات الجنود اقتحموا مصلى الاسحاقية داخل الحرم الإبراهيمي بأحذيتهم وأسلحتهم.واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان أحمد التميمي، ما يقوم به الاحتلال انتهاكا فاضحا لدور العبادة، وفق وكالة (وفا).وشدد التميمي على أهمية لجم الاحتلال ومستوطنيه بكل قوة من خلال التوافد على الحرم، ووضع السفراء والقناصل وكافة الجمعيات الحقوقية والإنسانية في صورة ما يجري داخله وفي محيطه من انتهاكات واعتداءات.