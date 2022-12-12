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شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة
جانب من سقوط الأمطار في مكة المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
وسط تحذيرات من الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى،   تعرضت إمارة منطقة مكة المُكرمة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين لسيولٍ وأمطارٍ غزيرة في بعض المناطق، الاثنين.

ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، فقد علقت بعض الجهات التعليمية الدراسة بسبب السيول، في وقت انتشرت فيه مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيول الناتجة عن الأمطار، وذلك في منطقة الشرائع في مكة المُكرمة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف أن "مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة" في أحد الطرقات، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات.

من جانبها، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًا في الطائف وفروع الجامعة، جراء حالة الطقس، على أن يكون حضور المُحاضرات والدروس عبر الإنترنت، وهو ما تم الإعلان عنه كذلك في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

 


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