السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

رام الله - دنيا الوطنأكد وزيرا خارجية الإمارات والسعودية أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالمجاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، في العاصمة أبوظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وبحث الجانبان الإماراتي والسعودي العلاقات الراسخة بينهما، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزه في المجالات كافة، في ضوء الشراكة الإستراتيجية، وكذلك ناقشا عددًا من القضايا، التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.وهنأ الشيخ عبدالله بن زايد، الأمير فيصل بن فرحان، على نجاح الدورة الـ(43) لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية".وأشاد الوزير الإماراتي بنتائج القمتين ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على المنطقة، ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.