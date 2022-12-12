دولي

أردوغان يوجه تحذيراً لليونان بشأن خطواتها في بحر إيجة

أردوغان يوجه تحذيراً لليونان بشأن خطواتها في بحر إيجة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديده لليونان، محذراً إياها من استمرار ما وصفها الاستفزازات، و"خطواتها بشأن الجزر في بحر إيجة".

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، فإن أردوغان وخلال لقاء مع الشباب في ولاية "صامصون" شمالي تركيا، قال إن بلاده "أصبحت الآن تنتج صواريخها بنفسها وهذا الإنتاج بالطبع يخيف اليونان".

وأضاف: "عندما نتحدث عن صاروخ (طيفون) تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا"، لافتاً إلى أن "الصاروخ يمكنه فعل ذلك لأن تركيا عليها أن تفعل شيئاً إن لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات وواصلت خطواتها بشأن الجزر في بحر إيجة".

ونقلت وكالة (بلومبرغ) عن السلطات التركية، قولها، إن الصاروخ لديه إمكانية لضرب أهداف على بعد 561 كيلومتراً في 456 ثانية لتكون بمثابة المرة الأولى التي تتجاوز فيها تركيا عتبة الـ300 كيلومتر، وفق ما نقل موقع (الشرق).

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