الإمارات وإسرائيل تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما

أعلن وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي،





وقال الزيودي في تغريدة عبر (تويتر): إنه سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم على 96% من الرسوم المفروضة على المنتجات.





وأضاف: أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ملياري دولار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 114%، قياسًا بالفترة ذاتها من السنة الماضية.





وتابع: أن هذه الاتفاقية ستخلق المزيد من فرص التعاون الثنائي في قطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنإن بلاده وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، وفق ما