دولي

الإمارات وإسرائيل تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما

الإمارات وإسرائيل تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما
أثناء توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن بلاده وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، وفق ما 

وقال الزيودي في تغريدة عبر (تويتر): إنه سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم على 96% من الرسوم المفروضة على المنتجات. 

وأضاف: أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ملياري دولار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 114%، قياسًا بالفترة ذاتها من السنة الماضية. 

وتابع: أن هذه الاتفاقية ستخلق المزيد من فرص التعاون الثنائي في قطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي، وفق تعبيره.

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