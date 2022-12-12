سبعة قتلى بإطلاق نار على الحدود بين باكستان وأفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل باكستانية، بمقتل ستة مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني، أمس الأحد، في قصف وإطلاق نار عند معبر "تشامان" الحدودي بين البلدين.وقال الجيش الباكستاني إن قوات الحدود الأفغانية "فتحت النيران دون مبرر وبعشوائية، مستخدمة أسلحة ثقيلة منها قذائف المدفعية ومورتر على السكان المدنيين، عند معبر تشامان الحدودي الذي يربط بين إقليم بلوشستان غربي باكستان وإقليم قندهار جنوبي أفغانستان".وأضاف الجيش، في بيان، أن "إطلاق النار من الجانب الأفغاني تسبب في مقتل ستة مدنيين وإصابة 17 آخرين في باكستان، مما دفع القوات الباكستانية للرد"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).بدورها، ذكرت مصادر أمنية أفغانية أن الاشتباك بدأ بعد أن طالبت القوات الباكستانية القوات الأفغانية بوقف بناء نقطة تفتيش جديدة على جانبها من الحدود.في حين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي وصفته بـ"رفيع المستوى" أن "الاشتباك وقع بعدما حاولت القوات الأفغانية قطع جزء من السياج الحدودي".من جهته، أوضح المتحدث باسم شرطة قندهار حافظ صابر أن جنديا أفغانياً قُتل، فيما أصيب 10 آخرون منهم ثلاثة مدنيين.وقال المسؤول الأفغاني نور أحمد، لوكالة (رويترز)، إن "الواقعة عرضية، وإن الوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين".وأفاد مسؤولون من الجانبين أن معبر "تشامان" الحدودي الأفغاني المزدحم، الذي يستخدم في التجارة وعبور الأفراد، أُغلق لبضع ساعات قبل إعادة فتحه.يذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قَتل مسلح أحد حراس الحدود الباكستانيين بالرصاص عند المعبر، مما أدى إلى إغلاقه لمدة أسبوع.