رغم خلافاته مع نتنياهو.. تعيين عضو (ليكود) ياريف لفين رئيساً للكنيست

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يعين عصر اليوم الاثنين، النائب في حزب (ليكود)، ياريف ليفين، في منصب رئيس (كنيست) المؤقت.وذكرت مصادر صحفية، أن هناك توتراً بين رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وبين ليفين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأضافت بأن الخيرة تغيب عن جلسات مع أعضاء (كنيست)، بخلاف الوضع الذي كان قائماً قبل عدة أيام.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو على موافقة كتلة (ليكود) على تعيين ليفين، لكنه سيحتفظ بالحق في استبداله.