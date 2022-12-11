أمريكا تقبض على الليبي المتهم بصناعة قنبلة "طائرة لوكربي"





هذا وأعرب مجلس الأمن القومي الليبي عن استغرابه محاكمة أبو عجيلة في أميركا على خلفية هجوم لوكربي، لافتا إلى أن واشنطن تعهدت عام 2008 بإنهاء أي مطالبات مرتبطة بهجوم لوكربي، وفق قناة (العربية).



وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان، إن أبو عجيلة محمد مسعود موقوف و"سيمثل" أمام قاض في العاصمة واشنطن، من دون تحديد تاريخ المثول.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد، عن سلطات اسكتلندية أن المتهم بتصنيع القنبلة التي فجرت الطائرة "بان أميركان رقم 103" فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، محتجز الآن في الولايات المتحدة.



وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية أن المتهم مسعود احتُجز في الولايات المتحدة، التي وجهت اتهامات ضده قبل عامين.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الولايات المتحدة، الأحد، أنها تحتجز ليبيًا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق لوكربي في اسكتلندا في ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.