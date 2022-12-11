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واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، الأحد، عن مقتل اثنين من قيادات تنظيم الدولة في عمليات مداهمة نُفذت شرق سوريا.

وأوضحت القيادة في بيان، أن قواتها نفذت عملية عسكرية شاركت فيها مروحيات يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري شرق سوريا.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من قيادات تنظيم الدولة بينهما المسؤول عمّا يُسمى بـ"ولاية سوريا".

وأشار أن العملية نُفذت من قِبل القوات الأمريكية وحدها دون مشاركة أي طرف آخر، وفق وكالة (الأناضول) التركية. 

ولفت أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا بين المدنيين خلال العملية العسكرية.

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