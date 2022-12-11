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مقتل جنديين يمنيين أثناء مرافقة موكب أممي شرقي اليمن

مقتل جنديين يمنيين أثناء مرافقة موكب أممي شرقي اليمن
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت المتحدثة  باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، بمقتل جنديين من القوات الموالية للحكومة اليمنية في كمين استهدف أحد مواكب المنظمة شرقي اليمن.

وأوضحت المتحدثة في بيان لها أن الجنديين قتلا أثناء حراسة موكب كان متجها غربا من مدينة سيئون إلى مأرب. وفق (روسيا اليوم)

وأكدت المتحدثة أنه لم يصب أي من موظفي المنظمة الدولية للهجرة الذين كانوا في مهمة إنسانية غير محددة، في الهجوم، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الحادث الذي وقع يوم الجمعة، ولم يتم التعرف على منفذي الهجوم.

ونقلت (أسوشيتد برس) عن زعيم قبلي من المنطقة ومسؤول بالأمم المتحدة قولهما إن الكمين نصب بالقرب من بلدة العبر في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

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