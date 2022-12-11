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تفاصيل لقاء بن سلمان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

تفاصيل لقاء بن سلمان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي
محمد بن سلمان ومحمد يوسف المنفي - جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفى، مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وآفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفى، في الرياض، أمس السبت، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى ليبيا عبد العزيز المطر.

وحضره من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينه.

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