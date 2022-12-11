لبث "الدفء في العلاقات".. واشنطن ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الصين

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى الصين هو الأول منذ الوعد الذي قطعه الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، والمتمثل ببث "الدفء في العلاقات بين بلديهما".ويتوجه الوفد الأميركي إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وعلى رأسه دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرغر من 11 إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وفي الصين، سيتعين على كريتنبرينك إكمال ما بدأه الرئيس الأميركي بعد اجتماعه الأخير مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة الـ20 ببالي الإندونيسية يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني الماضي، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).وكان الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني قد تعهدا بـ"مواصلة إدارة المنافسة في شكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".وأكد بايدن، خلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، وكان الأول بينهما منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير 2021، أنه "لن تحدث بالضرورة حرب باردة جديدة"، في حين شدد شي على أن الصين لا تنوي "تغيير النظام الدولي الحالي".كما تطرقا لعدة مواضيع خلافية، بينها مستقبل تايوان، والقيود الأميركية على واردات المنتجات التكنولوجية الصينية، واتساع النفوذ الصيني.