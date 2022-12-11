دولي

وسط تصاعد الاحتجاجات.. رئيسة بيرو الجديدة تعلن عن تشكيل الحكومة

وسط تصاعد الاحتجاجات.. رئيسة بيرو الجديدة تعلن عن تشكيل الحكومة
رئيسة بيرو تقدم حكومتها الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي، أمس السبت، عن تشكيل حكومة برئاسة المدعي العام السابق، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وعينت بولوارتي المدعي العام السابق بيدرو أنغولو رئيساً للوزراء، والدبلوماسية آنا سيسيليا غيرفاسي وزيرة للخارجية،
كما عينت أليكس كونتريراس (نائب وزير المالية السابق) وزيراً للاقتصاد.

وأصبحت المحامية بولوارتي (60 عاماً)، والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم تُجر انتخابات جديدة.

وقالت بولوارتي، في كلمة  متلفز: "إنني عملت بجد لتشكيل حكومة من أجل الوحدة والتماسك الديمقراطي تلبي احتياجات البلاد" داعية إلى الهدوء والسكينة والسلام، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

والأربعاء الماضي، وجه الرئيس كاستيلو (53 عاماً)، والذي تولى السلطة منذ تموز/يوليو 2021، خطابا إلى الأمة أعلن فيه حل البرلمان الذي كان يستعد لعقد جلسة ثالثة للتصويت على عزله، وأنه سيحكم عبر مراسيم رئاسية، وسيشكل حكومة طوارئ مع الدعوة لانتخابات برلمانية للموافقة على دستور جديد.

لكن البرلمان، والذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أعلن رفضه مرسوم الرئيس اليساري، ورد عبر تصويت أسفر عن موافقة 101 من النواب على عزل الرئيس من منصبه خلال جلسة بُثت على الهواء مباشرة، وشهدت اعتراض ستة أعضاء وامتناع 10 عن التصويت.

وفي أعقاب ذلك، داهمت القوات الأمنية رئاسة الجمهورية، وبعض الوزارات في العاصمة ليما، بحثاً عن أدلة ضد كاستيلو الذي يُحقَق معه بتهمة التمرد والتآمر غداة محاولته حل البرلمان والحكم بالمراسيم الرئاسية.

بدوره، نفى محامي كاستيلو الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول، ووصف احتجاز كاستيلو بأنه "غير قانوني وتعسفي".

فيما قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أول أمس الخميس، إن كاستيلو طلب اللجوء إلى بلاده وإن سلطات البلدين تجري مشاورات بشأن هذا الطلب.

وتشهد بيرو في هذه الأيام، احتجاجات وتظاهرات تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات ديمقراطية بدلاً من الاعتراف ببولوارتي ووضع دستور جديد.

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