احتمالية وضعها بالقائمة السودء.. مبعوثة الأمم المتحدة تصل إسرائيل للتحقيق بشأن قتل الأطفال

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أسباب وصول مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب، فيرجينيا غامبا، للمرة الأولى إلى تل أبيب، صباح اليوم الأحد.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب، فيرجينيا غامبا، وصلت إلى تل أبيب للمرة الأولى للتحقق عن كثب مما إذا كان هناك داع لوضع إسرائيل على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي وتقتل الأطفال.وفقًا للصحيفة، فإن غامبا ستعقد اجتماعات مع مسؤولين في الخارجية والجيش والشرطة، وبمبادرة من السفير إردان ستلتقي أيضا مع رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بهدف إقناعها بأن إسرائيل تتصرف وفقًا للقانون الدولي ولا مجال لإدراجها في القائمة.