مبعوثة أممية تصل إسرائيل للتحقيق بشأن قتل الأطفال

رام الله - دنيا الوطنتصل فيرجينيا غامبا، المبعوثة الخاصة من الأمم المتحدة، إسرائيل، للتحقيق في قتل جيش الاحتلال الأطفال الفلسطينيين، ضمن التقرير السنوي حول مهاجمة الأطفال في ما تسمى "مناطق النزاع".وستلتقي المسؤولة الأممية برئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، وسط استعدادات شاملة قبل وصولها تشمل مجموعة من مقاطع الفيديو والأدلة التي تبرر الجرائم الإسرائيلية خلال العام الماضي.كما وتأتي الزيارة على خلفية قلق إسرائيل من أن جرائم جيشها في الضفة الغربية خلال العام الماضي واستشهاد العديد من الفلسطينيين وبعضهم أطفال، قد تؤدي إلى انتقادات لاذعة لإسرائيل، كجزء من التقرير السنوي وتوصية بإدراجها في القائمة السوداء.