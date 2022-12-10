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دولي

روسيا: هذه مطالبنا لمبادلة "الجاسوس" الأميركي المسجون لدينا

روسيا: هذه مطالبنا لمبادلة "الجاسوس" الأميركي المسجون لدينا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرحت روسيا، يوم السبت، أنها وضعت مطالب لمبادلة "الجاسوس الأمريكي المحتجز لديها مقابل الإفراج عنها في صفقة بين الطرفين. 

في السياق، قال مسؤولون أميركيون لشبكة (سي إن إن)، إن "روسيا رفضت إطلاق سراح المواطن الأميركي بول ويلان وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، أدين في يونيو 2020 بالسجن 16 عاماً على خلفية اتهامه بالتجسس، مع لاعبة السلة بريتني جرنير".

وأشار المسؤولون إلى أن موسكو أرادت الإفراج عن فاديم كراسيكوف وهو عقيد سابق من منظمة التجسس المحلية الروسية محتجز حالياً في ألمانيا، كجزء من أي عملية تبادل، مقابل إطلاق سراح ويلان.

وذكرت الشبكة أن هذا الرفض الروسي جاء حتى عندما عرضت الولايات المتحدة أسماء العديد من السجناء الروس الآخرين الذين تحتجزهم واشنطن، والجاهزين للمقايضة. 

ولم تتمكن الولايات المتحدة من تلبية الطلب الروسي بشأن الإفراج عن العقيد السابق فاديم كراسيكوف، لأنه يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل في ألمانيا، وفق قناة (الشرق) السعودية. 

وأضافت الشبكة: "لكن مصدراً حكومياً في ألمانيا، أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين "أجروا استفسارات هادئة مع الألمان حول إمكانية إدراج كراسيكوف في صفقة المبادلة في وقت سابق هذا العام".

كما وقال المصدر لـ (سي إن إن)، إن الحكومة الألمانية "ليست مستعدة للنظر بجدية في إدراج كراسيكوف، الذي اغتال مواطناً جورجياً في وضح النهار في برلين عام 2019، في الصفقة المحتملة".

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