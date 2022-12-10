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عربي

(كان): إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت لسبب

(كان): إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت لسبب
مطار بيروت
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، يوم السبت، أن "إسرائيل هدّدت الحكومة اللبنانية بقصف مطار بيروت، إذا جرى استخدامه لعمليات تهريب أسلحة إيرانية، مثلما فعلت مع سوريا". 

ووفق قناة (كان)، فإن "إسرائيل كانت على علم من أن إيران تُجري عمليات جس نبض ومحاولات استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق". 

ونقلت القناة عن مصادر، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، خلال السنوات الأخيرة، أثبتت جدواها وأحبطت غالبية عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى العناصر الموالية لحزب الله وإيران، ودمّرت عدداً من المنشآت والمواقع الإيرانية على الأراضي السورية". 

وأشارت إلى أن "إسرائيل لن تتعامل بأي تساهل مع نقل الأسلحة الإيرانية عبر مطار بيروت"، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية). 

وأكملت القناة: "إسرائيل نقلت، عبر طرف ثالث، رسالة مفادها بأنها ستنفذ ضربات عسكرية قاسية ضد المطار في حال وصول أية أسلحة أو ذخيرة أو عتاد حربي إيراني إليه". 

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