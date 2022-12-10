تفاصيل لقاء الرئيس المصري مع ولي العهد السعودي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي، ولاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، معرباً عن الاعتزاز والمودة التي تكنّها مصر قيادةً وشعباً للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن "المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما".وأضاف المتحدث الرسمي أن "اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى"، وذلك وفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم).وبيّن السيسي خلال اللقاء أن "أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".