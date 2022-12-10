دولي

ألمانيا: احتجاز رهائن في مركز تجاري والمنفذ يقتل امرأة بالرصاص

ألمانيا: احتجاز رهائن في مركز تجاري والمنفذ يقتل امرأة بالرصاص
الشرطة الألمانية - صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، تنفيذ عملية وسط مدينة دريسدن شرقي البلاد، بعد الاشتباه باحتجاز رهائن، عقب هجوم مسلح استهدف محطة إذاعية في المدينة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن رجلاً مسلحاً بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت  أن "مطلق النار البالغ من العمر 40 عاماً قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

بدورها، أشارت الشرطة الألمانية بمدينة دريسون إلى أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين مغلقان عقب الحادث.

أخبار ذات صلة

إندونيسيا: مصرع تسعة أشخاص إثر انفجار منجم فحم غرب إندونيسيا

إندونيسيا: مصرع تسعة أشخاص إثر انفجار منجم فحم غرب إندونيسيا

واشنطن: نحذر من شركة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران

واشنطن: نحذر من شركة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران

بوتين: ردّ فعل روسيا سيكون قاسيًا على أي اعتداء

بوتين: ردّ فعل روسيا سيكون قاسيًا على أي اعتداء

&#34;بن غفير&#34; يطرح مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية

"بن غفير" يطرح مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية

تمديد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لـ 10 أيام

تمديد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لـ 10 أيام

نتنياهو يطلب تمديد تفويضه لتشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو يطلب تمديد تفويضه لتشكيل الحكومة الجديدة

دعم عسكري أميركي جديد لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

دعم عسكري أميركي جديد لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

بوتين يصل قيرغيزستان للمشاركة بقمة الاتحاد الاقتصادي &#34;الأوراسي&#34;

بوتين يصل قيرغيزستان للمشاركة بقمة الاتحاد الاقتصادي "الأوراسي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعرّف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرّف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

المجلس الوطني يرحب بـ (إعلان الرياض) لدعمه القضية الفلسطينية

المجلس الوطني يرحب بـ (إعلان الرياض) لدعمه القضية الفلسطينية

تخريج فوج &#34;شيرين أبو عاقلة&#34; من الصحفيين الفلسطينيين في نيويورك

تخريج فوج "شيرين أبو عاقلة" من الصحفيين الفلسطينيين في نيويورك

نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله وآخر في سالم

نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله وآخر في سالم

(عرين الأسود) تنفذ عمليتي إطلاق نار وهذه رسالتها للاحتلال

(عرين الأسود) تنفذ عمليتي إطلاق نار وهذه رسالتها للاحتلال

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

ارزيقات: وفاة مواطنة بظروف &#34;غامضة&#34; في الخليل

ارزيقات: وفاة مواطنة بظروف "غامضة" في الخليل

ثلاث قوى فلسطينية تستهجن زجّ اسمها في بيان يحمل توقيع &#34;القوى الوطنية&#34;

ثلاث قوى فلسطينية تستهجن زجّ اسمها في بيان يحمل توقيع "القوى الوطنية"

منوعات

ابنة الفنانة انتصار تتوج ملكة جمال مصر للمراهقات

ابنة الفنانة انتصار تتوج ملكة جمال مصر للمراهقات

بحفلها الأخير..نانسي عجرم ترتدي&#34;Jumpsuit&#34;بمبلغ صادم

بحفلها الأخير..نانسي عجرم ترتدي"Jumpsuit"بمبلغ صادم

بالصور والفيديو.. المغنية الكندية سيلين ديون تعلن إصابتها بـ&#34;متلازمة الشخص المتيبس&#34;

بالصور والفيديو.. المغنية الكندية سيلين ديون تعلن إصابتها بـ"متلازمة الشخص المتيبس"

بالصور.. شاهد سبب ظهور البطن المنتفخ لشيرين رضا

بالصور.. شاهد سبب ظهور البطن المنتفخ لشيرين رضا

إصابة مطرب مصري بأزمة قلبية قبل بدء حفل (الأوبرا) بدقائق

إصابة مطرب مصري بأزمة قلبية قبل بدء حفل (الأوبرا) بدقائق

شاهد.. كيم كارداشيان وابنتها نورث تتفاعلان مع مقطع ميريام فارس بأغنية Tukoh Taka

شاهد.. كيم كارداشيان وابنتها نورث تتفاعلان مع مقطع ميريام فارس بأغنية Tukoh Taka

بالصور.. أحلام بملابس النوم في لجنة تحكيم &#34;سعودي آيدول Saudi Idol&#34;

بالصور.. أحلام بملابس النوم في لجنة تحكيم "سعودي آيدول Saudi Idol"

وفاة المغنية التونسية فايزة المحرصي

وفاة المغنية التونسية فايزة المحرصي

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

عربي

اتحاد الشغل التونسي يطالب الحكومة بالوضوح &#34;حفاظاً على الدولة&#34;

اتحاد الشغل التونسي يطالب الحكومة بالوضوح "حفاظاً على الدولة"

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب بمخرجات قمة الرياض

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب بمخرجات قمة الرياض

الأردن تحذر من تفجر دوامة العنف إزاء التصعيد الإسرائيلي

الأردن تحذر من تفجر دوامة العنف إزاء التصعيد الإسرائيلي

السعوديّة والصين تتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات

السعوديّة والصين تتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات