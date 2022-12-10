ألمانيا: احتجاز رهائن في مركز تجاري والمنفذ يقتل امرأة بالرصاص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، تنفيذ عملية وسط مدينة دريسدن شرقي البلاد، بعد الاشتباه باحتجاز رهائن، عقب هجوم مسلح استهدف محطة إذاعية في المدينة.وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن رجلاً مسلحاً بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.وأضافت أن "مطلق النار البالغ من العمر 40 عاماً قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).بدورها، أشارت الشرطة الألمانية بمدينة دريسون إلى أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين مغلقان عقب الحادث.