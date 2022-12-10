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دولي

إندونيسيا: مصرع تسعة أشخاص إثر انفجار منجم فحم غرب إندونيسيا

إندونيسيا: مصرع تسعة أشخاص إثر انفجار منجم فحم غرب إندونيسيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي تسعة مواطنين إندونيسيين مصرعهم، وإصابة اثنين آخرين، أمس الجمعة، في انفجار للفحم غرب إندونيسيا.

وقالت وكالة (شينخوا) نقلاً عن المسؤول الصحفي بمكتب البحث والإنقاذ الإقليمي في الهند، عارف براتاما إن "انفجار منجم فحم في مقاطعة سومطرة الغربية غربي إندونيسيا، أمس الجمعة، أسفر عن مقتل تسعة عمال وإصابة اثنين آخرين وفقدان آخر".

ووفق ما أعلنه موقع (سبوتنيك بالعربي)، بيان أعلنته وزارة الطوارئ الإندونيسية في وقت سابق، إن "انفجارًا للغاز داخل منجم في منطقة كاراجندا الكازاخستانية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين".

وبحسب المعطيات الأولية "حدث انفجار مفاجئ للغاز في مدينة شاختينسك في منجم لينين للفحم، أثناء حفر آبار تصريف الغاز، ما تسبب في وفاة أربعة عمال، وإصابة أربعة عمال آخرين".

وأضاف البيان أنه "تم إجلاء 106 عمال"، متابعًا أنه "يجري تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وستحدد نتائج التحقيق أسباب وظروف الحادث".

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