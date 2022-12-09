الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب بمخرجات قمة الرياض

رام الله - دنيا الوطنحضر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض، القمة العربية الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.ورحب الأمين العام بمخرجات القمة التي ستعطي دفعة جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية خدمة للمصالح المشتركة وللصداقة العربية الصينية.كما رحب بمخرجات القمة السعودية الصينية والقمة الخليجية الصينية قي مدينة الرياض.وأشاد الأمين العام بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، في عقد القمم الثلاث واستضافتها لها ودعمها للتعاون بين الدول المعنية وجمهورية الصين الشعبية.