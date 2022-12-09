توقيع اتفاقية تعاون بين شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ومفوضية المنظمات الأهلية لحركة فتح









من جانبها، أكدت مفوض مفوضية المنظمات الأهلية دلال سلامة إن الاتفاقية تركز على نقض وتفكيك رواية الاحتلال، من خلال فريق علمي مختص، يبحث عن تعميق المعرفة والوعي بحقائق الصراع.



وأكدت دور الإعلام في نشر الوعي بخصوص الرواية الفلسطينية وخاصة بما يخص النكبة واللاجئين، ودور اللجان الشعبية، والمؤسسات والأندية، عن طريق عقد ندوات لتعمق الوعي والارتباط بالقضية.



من جانبه، قال رئيس برنامج نقض الرواية الصهيونية عبد الكريم نجم إن الاتفاقية تتعلق في توثيق حالة النكبة من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ وإدارة الاستمرارية ومحاولات شطبها دوليا، بمعنى أنها ستتجه نحو توثق علمي أكاديمي بحثي للنكبة من لحظة صدور صك الانتداب لغاية العام الحالي.



وأضاف أن الهدف الحقيقي من الاتفاقية رفع مستوى الوعي واستنهاض الوعي الوطني والقومي والدولي بالمعاناة الكارثية التي تعرض لها شعبنا خلال المئة عام السابقة.



وحضر مراسم توقيع الإتفاقيةمن دائرة شؤون اللاجئين، كل من: وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام ومدير العلاقات العامة منال القاسم ومدير مخيمات الوسط محمد عليان ومدير مكتب رئيس الدائرة هاني الرشدي، ومن مفوضية المنظمات الأهلية كل من: د. إياد ابو زنط، د. عبد الرحمن المغربي، ود. عبد الكريم نجم.



ولفت أبو هولي أن الدائرة قد وقعت العديد من الإتفاقيات مع الجامعات حول دعم الأبحاث المتخصصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الدائرة في الوقت ذاته ستوفر كافة الإمكانيات للبحث والتطوير وخاصة المصادر والمراجع والوثائق البحثية.من جانبها، أكدت مفوض مفوضية المنظمات الأهلية دلال سلامة إن الاتفاقية تركز على نقض وتفكيك رواية الاحتلال، من خلال فريق علمي مختص، يبحث عن تعميق المعرفة والوعي بحقائق الصراع.وأكدت دور الإعلام في نشر الوعي بخصوص الرواية الفلسطينية وخاصة بما يخص النكبة واللاجئين، ودور اللجان الشعبية، والمؤسسات والأندية، عن طريق عقد ندوات لتعمق الوعي والارتباط بالقضية.من جانبه، قال رئيس برنامج نقض الرواية الصهيونية عبد الكريم نجم إن الاتفاقية تتعلق في توثيق حالة النكبة من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ وإدارة الاستمرارية ومحاولات شطبها دوليا، بمعنى أنها ستتجه نحو توثق علمي أكاديمي بحثي للنكبة من لحظة صدور صك الانتداب لغاية العام الحالي.وأضاف أن الهدف الحقيقي من الاتفاقية رفع مستوى الوعي واستنهاض الوعي الوطني والقومي والدولي بالمعاناة الكارثية التي تعرض لها شعبنا خلال المئة عام السابقة.وحضر مراسم توقيع الإتفاقيةمن دائرة شؤون اللاجئين، كل من: وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام ومدير العلاقات العامة منال القاسم ومدير مخيمات الوسط محمد عليان ومدير مكتب رئيس الدائرة هاني الرشدي، ومن مفوضية المنظمات الأهلية كل من: د. إياد ابو زنط، د. عبد الرحمن المغربي، ود. عبد الكريم نجم.

رام الله - دنيا الوطنوقعت دائرة شؤون اللاجئين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي، ومفوضية المنظمات الأهلية والغير حكومية ممثلة بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين حول "برنامج نقض الرواية الصهيونية حول النكبة الفلسطينية"، اليوم الجمعة، بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله.وتهدف الاتفاقية إلى توسيع دائرة التبادل المعرفي والخبرات بين الدائرة والمفوضية بما يعزز الرواية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.وأكد د. أبو هولي خلال مراسم التوقيع أن المؤتمر الذي عقد في جامعة القدس المفتوحة يوم امسقد حقق جزء كبير من الأهداف والرؤيا المراد الوصول لها من هذا المؤتمر، لافتا إلى أن المؤتمر أوصى بطباعة كل البحوث التي صدرت عن المؤتمرإلى جانب تبنيه ثلاثة مشاريع لباحثين ذات أهمية منها التحليل السيميولوجي وواقع اللاجئين في لبنان.وشدد أن دائرة شؤون اللاجئين جاهزة لدعم هذه الأبحاث وتوفير اللازم لإيصال الفكرة المطلوبة منها.كما وأكد أبو هولي أن الاتفاقية الموقع تهدف إلى دحض الرواية الإسرائيلية، ووصف المعاناة الحقيقة للاجئين في المخيمات الفلسطينية على مدار رحلة لجوئهم الممتدة منذ 74 عاماً ولا تزال قائمة.وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها الدائرة في سبيل تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بما يخدم قضية اللاجئين الفلسطينيين.