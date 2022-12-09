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شؤون فلسطينية

باسم الرئيس عباس.. الهباش يهدي نسخة من مصحف المسجد الأقصى لمفتي روسيا

باسم الرئيس عباس.. الهباش يهدي نسخة من مصحف المسجد الأقصى لمفتي روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 باسم الرئيس محمود عباس، سلّم قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ايوم الجمعة، رئيس الإدارة الدينية لجمهورية روسيا الاتحادية، رئيس مجلس المفتين لروسيا الشيخ راوي عين الدين، نسخة مطبوعة من مصحف المسجد الأقصى المبارك، خلال صلاة الجمعة في مسجد موسكو بالعاصمة الروسية.

وتعد هذه النسخة الأولى التي يتم إعدادها من مصحف المسجد الأقصى، واستغرق العمل على إعدادها ما يزيد عن ست سنوات، وهو أول مصحف يصدر عن دولة فلسطين.

وأثنى الهباش في كلمة أمام المصلين على العلاقات الفلسطينية الروسية، مشيدا بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط الشعب الفلسطيني مع شعوب روسيا الإتحادية، والدور الهام الذي يقوم به مسلموا روسيا تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، أعرب الشيخ راوي عين الدين عن تقديره للرئيس محمود عباس، وسعادته بهذه الهدية الفلسطينية الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين، داعيا الشعوب الإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الصمود لاسترداد حقوقه المغتصبة، والاستمرار في نضاله الأصيل والمشروع حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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