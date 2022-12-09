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دولي

في إشارة لأمريكا.. بوتين: ردّ فعل روسيا سيكون قاسيًا على أي اعتداء

في إشارة لأمريكا.. بوتين: ردّ فعل روسيا سيكون قاسيًا على أي اعتداء
الرئيس بوتين
رام الله - دنيا الوطن
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بأنّ "ردّ فعل روسيا سيكون قاسياً على أي اعتداء"، مشدداً على أنّ "مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحي العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، على هامش ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إنّ "عملية التسوية ستكون طويلة، بالنسبة لنا كل شيء مستقر، ترون أنّ وزارة الدفاع شفافة في تصريحاتها وكل ما يحدث على الأرض ينعكس على النشرات اليومية لوزارة الدفاع".

وفيما أشار إلى أنّ "عملية التسوية ككل لن تكون سهلة، وتحتاج لوقت ما"، موضحًا أنّه "لا يوجد في استراتيجيتنا ضربة استباقية كما في الولايات المتحدة الأميركية، في استراتيجيتنا يوجد فقط ضربة دفاعية ردّاً على أي ضربات هجومية"، وفق قناة (الميادين). 

وحذّر الرئيس الروسي من أنه، "إذا اعتقد العدو المحتمل أنه بإمكانه اللجوء إلى الضربة الاستباقية فعلينا أن نفكر أيضاً في إجراءاتنا الدفاعية".

وأشار إلى أنّ "الاتصالات بين استخبارات روسيا والولايات المتحدة مستمرة ولم تتوقف يوماً، وتبادل السجناء تولته هيئة الأمن الفدرالية".

ولفت بوتين إلى أنّ تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، كانت "مخيبة للآمال"، مشيرًا إلى أنّ "الثقة في الوقت الراهن تكاد تكون معدومة، إلا أنه وبعد تصريحات ميركل جعلت من غير الواضح كيفية التفاوض".

وأوضح أنه "تبين أنّ أحداً لم يكن يعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك"، وفقاً للتصريحات الألمانية الأخيرة، ولتصريحات الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، مؤكداً "فقط نحن كنا نعمل بإخلاص".

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