شؤون فلسطينية

انطلاق مشروع "تمكين موريتانيا في الاستفادة من الخبرة الفلسطينية بمجال زراعة الخضراوات"

انطلاق مشروع "تمكين موريتانيا في الاستفادة من الخبرة الفلسطينية بمجال زراعة الخضراوات"
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تمكين موريتانيا من الاستفادة من الخبرة الفلسطينية في مجال زراعة الخضراوات، بمشاركة أعضاء اللجنة والشركاء.

ومثل الجانب الفلسطيني، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) السفير عماد الزهيري، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وعضو اللجنة التوجيهية للمشروع، سفير فلسطين لدى موريتانيا محمد الأسعد.

وأكد الزهيري نجاح الاجتماع والاتفاق على التوصيات وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي وخلق منظومة عصرية لانتاج وتسويق الخضراوات في موريتانيا.

وشدد الجانبان على أهمية المشروع الذي سيساهم في النهوض بالقطاع الزراعي في موريتانيا، ويتمحور حول إنتاج الخضراوات، وتسويق الانتاج، ودعم السياسات الوطنية في المجال الزراعي وإدارة وحوكمة المشروع.

وثمن المشاركون في الاجتماع، التعاون بين البلدين في المجالات التنموية، واهتمام دولة فلسطين بتعزيز العلاقات الثنائية لتشمل مجالات مختلفة تقع ضمن اهتمامات وأولويات الشعبين الشقيقين.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة الموريتانية أحمد العربي بالنتائج التي حققها المشروع في مرحلته الأولى، وبدور الخبرات الفلسطينية المؤهلة في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي الموريتاني عبر برامج (بيكا).

وفي مداخلته في اجتماع اللجنة التوجيهية، أكد ممثل البنك الاسلامي للتنمية عبد الحكيم يسوف، أهمية الانجازات التي تم تحقيقها في إطار آليات تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يساهم في تحقيق رؤية البنك ويعزّز من التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق المصلحة المشتركة.

وعقد الوفد الفلسطيني الذي يقوم بزيارة رسمية الى موريتانيا، عددا من اللقاءات بما فيها مع وزير الزراعة الموريتاني يحيى أحمد الوقف، الذي شكر كافة الشركاء، مثمنا ما تقدمه فلسطين من خبرات رائدة سيكون لها دور أساسي في دعم جهود وزارته والقطاع الزراعي بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على خطط التنمية الموريتانية.

ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي قد نفذت عددا من المشاريع في موريتانيا، في مجالات الصحة والطاقة وريادة الأعمال، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وجامعتي بيرزيت والنجاح.

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