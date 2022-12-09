دولي

"بن غفير" يطرح مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية

"بن غفير" يطرح مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
تقدم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، بمشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية. 

ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرنوت)، ينص القانون على أن وزير الأمن القومي سيقرر سياسة الشرطة وأن مفتشها العام سيكون خاضعا له مباشرة.  

وأضافت: "يأتي تقديم مشروع القانون استمرارا للاتفاق بين حزب الليكود ورئيس عوتسما يهوديت بن غفير، الذي سيشغل هذه الوزارة ويكون مسؤولًا عن إدارة الشرطة وتفعيلها". 

وأكملت الصحيفة: "جاء في نص مشروع القانون أن وزير الأمن القومي سيكون مسؤولا عن ميزانية الشرطة، وأنها ستُقرر بمعزل عن قانون ميزانية الدولة"، وفق ما نقله موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية). 

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