تفاصيل لقاء الأحمد وخوري بمدير عام الأمن اللبناني

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.وجرى خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في فلسطين المحتلة، في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وأوضاع مخيمات اللاجئين في لبنان.وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المكتب السياسي في حركة أمل محمد الجباوي .وأشار الأحمد، إلى أنه "تناول الأوضاع في فلسطين، خصوصا في هذه الأيام التي هي غاية في الخطورة والدقة، فالمواجهة متواصلة بين الشعب الفلسطيني بكل قواه وفعالياته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الذين يريدون السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية".وقال عقب اللقاء، إن "الرئيس بري عبّر عن ارتياحه الشديد للتحركات السياسية على الصعيد الدولي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والإنجازات التي تحققت بهذا المجال، إلى جانب ارتياحه للوفاق والهدوء الذي تتسم به العلاقات بين الفصائل الفلسطينية في كل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما له من تأثير ايجابي على الوضع اللبناني بشكل كامل".وأضاف الأحمد أنه "نقل للرئيس بري تحيات الرئيس محمود عباس الذي يكن له كل الاحترام والتقدير على وقفته الجادة والمتواصلة إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني ووحدته".