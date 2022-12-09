شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الأحمد وخوري بمدير عام الأمن اللبناني

تفاصيل لقاء الأحمد وخوري بمدير عام الأمن اللبناني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وجرى خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في فلسطين المحتلة، في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وأوضاع مخيمات اللاجئين في لبنان.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المكتب السياسي في حركة أمل محمد الجباوي .

وأشار الأحمد، إلى أنه "تناول الأوضاع في فلسطين، خصوصا في هذه الأيام التي هي غاية في الخطورة والدقة، فالمواجهة متواصلة بين الشعب الفلسطيني بكل قواه وفعالياته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الذين يريدون السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية".

وقال عقب اللقاء، إن "الرئيس بري عبّر عن ارتياحه الشديد للتحركات السياسية على الصعيد الدولي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والإنجازات التي تحققت بهذا المجال، إلى جانب ارتياحه للوفاق والهدوء الذي تتسم به العلاقات بين الفصائل الفلسطينية في كل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما له من تأثير ايجابي على الوضع اللبناني بشكل كامل".

وأضاف الأحمد أنه "نقل للرئيس بري تحيات الرئيس محمود عباس الذي يكن له كل الاحترام والتقدير على وقفته الجادة والمتواصلة إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني ووحدته".

أخبار ذات صلة

رام الله: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

خريشة: نتطلع إلى دعم أكبر لفلسطين في ظل قيادة الرئيس البرازيلي الجديد

خريشة: نتطلع إلى دعم أكبر لفلسطين في ظل قيادة الرئيس البرازيلي الجديد

مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية مع نائب رئيس البرلمان البلغاري

مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية مع نائب رئيس البرلمان البلغاري

انطلاق مشروع &#34;تمكين موريتانيا في الاستفادة من الخبرة الفلسطينية بمجال زراعة الخضراوات&#34;

انطلاق مشروع "تمكين موريتانيا في الاستفادة من الخبرة الفلسطينية بمجال زراعة الخضراوات"

وفاة طفلة في حادث سير شرق مدينة غزة

وفاة طفلة في حادث سير شرق مدينة غزة

الرئيس عباس: نفتقد لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين

الرئيس عباس: نفتقد لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

خريشة: نتطلع إلى دعم أكبر لفلسطين في ظل قيادة الرئيس البرازيلي الجديد

خريشة: نتطلع إلى دعم أكبر لفلسطين في ظل قيادة الرئيس البرازيلي الجديد

انطلاق مشروع &#34;تمكين موريتانيا في الاستفادة من الخبرة الفلسطينية بمجال زراعة الخضراوات&#34;

انطلاق مشروع "تمكين موريتانيا في الاستفادة من الخبرة الفلسطينية بمجال زراعة الخضراوات"

تفاصيل لقاء الأحمد وخوري بمدير عام الأمن اللبناني

تفاصيل لقاء الأحمد وخوري بمدير عام الأمن اللبناني

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

السعوديّة والصين تتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات

السعوديّة والصين تتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات

بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي

بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة