عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال مسيرات مناهضة للاستيطان.ففي نابلس، شهد محيط جبل صبيح ببلدة بيتا مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد المسيرة الأسبوعية التي خرجت رافضة للبؤرة الاستيطانية (إفيتار).وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بمحيط جبل صبيح، وانطلقت بعدها مسيرة تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة.وشهدت قرية بيت دجن شرق نابلس، مواجهات بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة، قمعت خلالها قوات الاحتلال المواطنين والصحفيين بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.وأصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و10 مواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما إلى إصابة طفل، و10 مواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وفقا للمصادر الطبية.واقتحم عشرات المستوطنين شارع حوارة جنوب نابلس بصورة استفزازية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن أضرار أو إصابات.واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة أوصرين جنوب شرق نابلس، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بينهم إصابة شاب برصاص بالرأس.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 43 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وأوصرين بنابلس.وأوضح الهلال الأحمر بإصابة 31 شاباً في أوصرين بينهم إصابة برصاص الاحتلال الحي باليد مع شظايا رصاص بالرأس والصدر، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و25 إصابة بالغاز، وقامت طواقم الإسعاف بإخلاء عائلة كاملة من منزلها نتيجة اختناق بالغاز.وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح شمالي غربي رام الله، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام.وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين بكثافة.وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق خلال المــواجــهات في كفر قدوم.وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.