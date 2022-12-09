إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم





رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت على شرف الذكرى الثامنة لاستشهاد الوزير زياد أبو عين والذكرى الخامسة والثلاثين لانتفاضة الحجر.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين في المسيرة باستخدام الذخيرة المتنوعة مما ادى لوقوع ثلاث إصابات بين صفوف الشبان بالرصاص المعدني إضافة إلى عشرات حالات الاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.وأكد شتيوي أن عشرات من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي إلا أن الشبان تصدوا لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء، الأمر الذي أجبر الجنود على التراجع بعد محاولات لنصب كمائن دون تسجيل أية اعتقالات.وأوضح أن المسيرة نظمت بدعوة من حركة فتح في إقليم قلقيلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة قلقيلية وفعالياتها ولجان المقاومة الشعبية.