مباشر | انطلاق مؤتمر قمة الرياض العربية الصينية بمشاركة الرئيس عباس


شؤون فلسطينية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال قمة الرياض العربية الصينية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال قمة الرياض العربية الصينية
جانب من المشاركة في القمة العربية الصينية بالرياض
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الصينية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الرئيس محمود عباس. 

وافتتح ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال القمة العربية الصينية.

وأكد ولي العهد السعودي ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن ولي العهد موقف الصين الداعم لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، دعم بلاده لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الصيني في كلمته، في القمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، "ندعم بثبات إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على ضرورة دفع الحل العادل والعاجل للقضية الفلسطينية، ويجب ألا يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، كما لا يجوز المساومة على حقوقه المشروعة، مثمن الجهود المبذولة لدفع المصالحة الفلسطينية إلى الأمام.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستقوم بزيادة المساعدات الإنمائية المقدمة لدولة فلسطين، كما سنقوم بزيادة التبرعات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال رئيس وزراء الجزائر أيمن عبد الرحمن، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي، ما يدعونا جميعا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية.

وأضاف، أن الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد بادر خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باقتراح إنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، للمطالبة بعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا الصين للانخراط في هذا المسعى، ودعم الموقف العربي.

أخبار ذات صلة

وفاة طفلة في حادث سير شرق مدينة غزة

وفاة طفلة في حادث سير شرق مدينة غزة

الرئيس عباس: نفتقد لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين

الرئيس عباس: نفتقد لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

&#34;غربة الفلسطيني&#34;.. معاناة متزايدة في ظل الأزمات والصعوبات الحياتية

"غربة الفلسطيني".. معاناة متزايدة في ظل الأزمات والصعوبات الحياتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

شهيد متأثراً بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة

شهيد متأثراً بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قلق مصري من تصاعد عنف الاحتلال ومطالبة بتحرك دولي عاجل

قلق مصري من تصاعد عنف الاحتلال ومطالبة بتحرك دولي عاجل

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق