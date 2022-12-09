دولي

تمديد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لـ 10 أيام

تمديد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لـ 10 أيام
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، عن تمديد مهلة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة لعشرة أيام إضافية.

 وكان نتنياهو قد طلب أمس تمديد المهلة بأسبوعين، وفقا للقانون، لكن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد كامل.

وكتب هرتسوغ في رسالته بشأن تمديد المهلة أنه "بودي أن أكرر أقوالي التي أدليت بها في يوم تنصيب كنيست، أن تعمل الحكومة التي ستُشكل من أجل مجمل الجمهور في إسرائيل وأن يحرص الائتلاف المتشكل على خطاب محترم ومسؤول".

وأضاف هرتسوغ برسالته لنتنياهو أنه "عندما وافقت على تشكيل الحكومة، قلت إنه ستشكل حكومة تعمل من أجل الشعب كله. وهذه أيام معقدة للمجتمع الإسرائيلي وفيما خلافات حول قضايا أساسية تهدد بالتمزيق وتغذية العنف والكراهية العبثية. ولذلك أطلب التحلي بخطاب مسؤول بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن تضمن صبغة دولة إسرائيل بروح وثيقة الاستقلال وتحافظ على علاقة متينة مع الشعب اليهودي في الشتات".

وجاء في طلب نتنياهو لتمديد مهلة التكليف أنه "تم التوقيع على ملاحق أو رسائل تتعلق بتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب التي أوصت بتكليفي بمهمة تشكيل الحكومة. ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا تتعلق بتوزيع المناصب لم يتم الاتفاق عليها بعد".

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