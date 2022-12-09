أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقالت مصادر مقدسية إن 65 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.



ووزع الأطفال الماء على المصلين في المسجد الأقصى، فيما أدى المبعدون صلاة الجمعة على بواباته.



خطبة الجمعة



وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة أن ما يجري من اعتداءات بحق المقدسات ذل وعار على الأمة، لأن المسجد مسجدنا ولا حق لغيرنا بالصلاة فيه.



وحذر الشيخ أبو سنينة من التقصير بحق المسجد الأقصى، داعياً للحفاظ على الأرض المقدسة لأنها مسكن الأنبياء والأولياء.



وقال خطيب الأقصى:" كل شيء يهون إلا المقدسات، والواجب على الأمة المحافظة عليها وعلى مسجدها المبارك".



كما دعا أبو سنينة أهل بيت المقدس للحفاظ على نعمة المسجد الأقصى، والبركات من حولهم.





رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.