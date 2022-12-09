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شؤون فلسطينية

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي

الاحتلال ينقل الأسير مصطفى الشنار إلى سجن النقب الصحراوي
الأسير مصطفى الشنار
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير مصطفى الشنار لسجن النقب الصحراوي، علما أنه معتقل إداريًّا منذ قرابة 5 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال المحاضر بجامعة النجاح الوطنية الدكتور مصطفى الشنار في 2 أغسطس الماضي، بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، وفق حرية نيوز.

والشنار مواليد يونيو 1962، حاصل على درجة الدكتوراة في علم الاجتماع.

عمل مدرساً ومرشداً اجتماعياً في العديد من مدارس الأردن، ثم محاضرًا في جامعتي القدس المفتوحة والنجاح.

وتعرض للاعتقال الأول في سجون الاحتلال في آب/ أغسطس 1993، ودام شهرين، ثم أعيد اعتقاله للمرة الثانية في يوليو 2006 واستمر 10 أشهر اعتقالًا إداريًّا دون توجيه أي تهمة.

واعتقله للمرة الثالثة في ديسمبر 2007 وأحالته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري الذي جدد له 6 مرات، وأفرج عنه في نوفمبر 2009م.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشنار عام 2013 وأصيب داخل سجونها بـنوبتين قلبيتين حادتين منفصلتين في سجن “مجدو”، نُقل في إثرها إلى عيادة السجن قبل نقله إلى مستشفى “العفولة” للعلاج.

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