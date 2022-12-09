بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي

رام الله - دنيا الوطنقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة تعتزم تقديم "رؤية جديدة" لتعزيز تطوير العمل الخليجي، وذلك خلال في اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد محمد بن سلمان في كلمته، اليوم الجمعة، أمام القادة الخليجيين قبل انطلاق القمة الصينية الخليجية، على دعم المملكة الكامل لحل شامل للأزمة اليمنية.مشددا على التعاون الوثيق بين الدول الخليجية، التي ستظل على حد تعبيره "مصدرا موثوقا في إمدادات الطاقة".