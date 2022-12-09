عربي

بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي

بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير العمل الخليجي
ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة تعتزم تقديم "رؤية جديدة" لتعزيز تطوير العمل الخليجي، وذلك خلال في اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد محمد بن سلمان في كلمته، اليوم الجمعة، أمام القادة الخليجيين قبل انطلاق القمة الصينية الخليجية، على دعم المملكة الكامل لحل شامل للأزمة اليمنية.

مشددا على التعاون الوثيق بين الدول الخليجية، التي ستظل على حد تعبيره "مصدرا موثوقا في إمدادات الطاقة".

أخبار ذات صلة

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

&#34;الأورومتوسطي&#34;: حكومة الدنمارك تهدد الأطفال اللاجئين السوريين

"الأورومتوسطي": حكومة الدنمارك تهدد الأطفال اللاجئين السوريين

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شهيد متأثراً بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة

شهيد متأثراً بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها

الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد ضياء الريماوي

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد ضياء الريماوي

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

السيسي والبرهان يناقشان تطورات سد النهضة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق