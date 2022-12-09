شؤون فلسطينية

السعودية والصين تؤكدان ضرورة إيجاد أفق حقيقي يكفل إقامة دولة فلسطينية

السعودية والصين تؤكدان ضرورة إيجاد أفق حقيقي يكفل إقامة دولة فلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شددت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدتا في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة في ختام القمة السعودية الصينية، أهمية إيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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